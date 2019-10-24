مقتل عشرات الحوثيين بمعارك «عبس» في حجة

عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، مصرعهم بمديرية «عبس» بمحافظة حجة بعدما أفشل الجيش اليمني محاولة تسلل لمجاميع من عناصر الميليشيات إلى منطقة «الطينية» شمال مديرية «عبس».

وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش استطاعت عقب ساعات من الاشتباكات إفشال محاولة التسلل وأوقعت عددا من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات. وكانت عناصر تابعة للميليشيات حاولت أمس الأول التقدم باتجاه مواقع قوات الجيش في قرية «الشبكة» التابعة لـ«عزلة بني حسن» شمالي مديرية «عبس» إلا أن قوات الجيش صدت الهجوم وأجبرت عناصر الميليشيات على التراجع عقب سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي السياق، شيعت الميليشيات الانقلابية قتلى من عناصرها لقوا مصرعهم في المواجهات الأخيرة شمالي محافظة حجة. وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيات الحوثي شيعت، أمس، 15 قتيلاً من عناصرها في مديرية «وشحة» بينهم قياديان لقوا مصرعهم جميعا في جبهة «حيران» شمالي المحافظة. وأوضحت المصادر أن بين القتلى الذين تم تشييعهم القيادي الميداني في الميليشيات المدعو عبدالله علي حاصب جحيز.

وأكدت المصادر أنه تم تشييع جثث قتلى الميليشيات الحوثية وسط سخط أسرهم وذويهم بسبب الزج بأبنائهم في محارق معارك الميليشيات الخاسرة.

وفي سياق آخر، حقق الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلات ومدفعية التحالف العربي تقدماً واسعاً أمس، في جبهة «الرزامات» بصعدة. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش حققت تقدماً استراتيجياً بقطع خط الإمداد الواصل بين مفرق قرى «عار» و«النقعة» ودك تحصينات الميليشيات وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. وأشار المصدر إلى أن مروحيات التحالف قصفت معسكر تحشيد وتدريب تابع للميليشيات في «النقعة» بشكل مكثف، فيما تقدمت قوات اللواء تحت غطاء المدفعية والطيران، ودمرت المواقع التي كانت تتخذها الميليشيات مركزاً للتدريب والإسناد. ولا تزال العمليات العسكرية مستمرة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في الخط الفاصل بين «النقطة» و«عار».

إلى ذلك، كبدت قوات الجيش اليمني الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال إحباطها لعملية تسلل والتفاف قامت بها عناصر الميليشيات بمديرية «الحشوة» بصعدة. وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش أحبطت عملية التفاف وتسلل للميليشيات بالتزامن مع قصف مكثف من مدفعية التحالف على مواقع الميليشيات وتعزيزاتها.

في غضون ذلك، أحبطت قوات الجيش اليمني، أمس، تسللاً حوثياً شمالي محافظة الجوف. وقال مصدر عسكري إن مجموعة من ميليشيات الحوثي حاولت التقدم صوب مواقع الجيش في مديرية «خب والشعف»، مؤكداً أن قوات الجيش صدت المحاولة وأجبرت الميليشيات على التراجع والفرار بعد أن كبدتها خسائر بشرية في صفوفها.

وفجرت قوات الجيش اليمني أمس، نحو 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة كانت ميليشيات الحوثي زرعتها في مناطق متفرقة بمحافظة تعز. وأفاد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي إن الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع تلك الألغام الحوثية من مناطق سكنية في مديريات «موزع والوازعية يختل» في الساحل الغربي، مشيراً إلى أن عملية تفكيك وانتشال الألغام والعبوات الناسفة جاءت في ظل الجهود المستمرة للفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ومشروع «مسام».

من جهة أخرى، تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني من تفكيك نحو 130 لغما وعبوة ناسفة كانت ميليشيات الحوثي زرعتها في عدد من المناطق الفاصلة بين محافظتي لحج وتعز جنوب البلاد. وقال مصدر عسكري إن الفرق الهندسية التابعة تمكنت أثناء تمشيطها لعدد من المناطق التابعة لمديريتي «حيفان والقبيطة» بمحافظة لحج من نزع وتفكيك نحو 130 لغماً أرضياً وفردياً وعبوة ناسفة محلية الصنع كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية زرعتها بهدف إعاقة تقدم قوات الجيش والمقاومة واستهداف المدنيين الأبرياء في تلك المناطق الفاصلة مع محافظة تعز. وأشار إلى أن الألغام والعبوات الناسفة الحوثية حصدت الكثير من الضحايا الأبرياء في صفوف الأهالي في «حيفان» و«القبيطة» خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن عملية تأمين المناطق السكنية من تلك الأجسام الخطيرة مستمرة. وقال إن الأمطار والسيول الجارفة التي شهدتها قرى ومناطق مديرية «حيفان» كشفت الكثير من الألغام والعبوات المتفجرة.

استحداث نقطة مراقبة خامسة في الحديدة

استحدثت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أمس، نقطة مراقبة خامسة في شارع رئيس شرق المدينة.

وقال المتحدث باسم القوات الحكومية المشتركة، العقيد وضاح الدبيش، لـ«الاتحاد»، إن بعثة الأمم المتحدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، أشرفت أمس، على إنشاء وتفعيل نقطة مراقبة خامسة في موقع «سيتي ماكس» شرق المدينة، مشيراً إلى أنه تم استحداث النقطة الخامسة غداة استكمال إنشاء وتفعيل نقاط المراقبة الأربع التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السادس للجنة إعادة الانتشار الأممية المشتركة الذي عقد مطلع سبتمبر الماضي. وأضاف الدبيش: «تم نشر مراقبين من الأمم المتحدة وضباط الارتباط من الطرفين، وبحضور رئيس بعثة الأممية في النقطة الخامسة التي ستكون مطلة على مجمع «إخوان ثابت» التجاري شمال مطار الحديدة، وتغطي امتداد الطريق الرئيس وصولاً إلى كيلو 4».

وكانت ميليشيات الحوثي منعت موكب البعثة الأممية من المرور إلى موقع «سيتي ماكس» في «كيلو 7»، بعدما رفضت نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها في الطريق، بحسب العقيد الدبيش الذي قال إن الجنرال جوها وأعضاء بعثته وممثلي الطرف الحكومي اضطروا للمشي سيراً على الأقدام لمسافة ثلاثة كيلومترات من أجل تثبيت وتفعيل النقطة الخامسة.