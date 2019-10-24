المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: سندخل طرابلس خلال أيام

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، أن قواته ستدخل العاصمة طرابلس خلال أيام.

بقيادة المشير خليفة حفتر،

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي الأربعاء، بث مواقع إلكترونية ليبية مقطتفات منه، إن "شرعية عمليات الجيش مستمدة من الشعب الليبي، وإن عملية الكرامة صارت رمزا للوطنية داخل ليبيا و خارجها. نحن أمام مهمة تاريخية تنفّذ في إطار القانون".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، "هدف عملياتنا في طرابلس القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة".

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وتابع المسماري "هناك حملة إعلامية كبيرة جدا تستهدف قوات الجيش الليبي".

وذكر "نعمل على الوصول إلى تنظيم انتخابات حرّة تلبي تطلعات الشعب الليبي".

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يخوض حملة ضد قوات الجماعات الإرهابية والمجموعات المسلحة في جنوب ليبيا.