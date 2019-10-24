السعودية: أمر ملكي بإعفاء وزيري الخارجية والنقل من منصبيهما

أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، وزيري الخارجية إبراهيم العساف، والنقل نبيل العمودي من منصبيهما.

جاء ذلك في أمر ملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية (واس).

وجاء في نص القرار: "بأمر ملكي إعفاء إبراهيم العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود بدلا منه".

كما قرر أيضا "إعفاء نبيل العمودي وزير النقل من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر الجاسر بدلا منه".

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وعين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية السعودية، في ديسمبر/كانون أول 2018، بعد أن كان ضمن الشخصيات السعودية النافذة التي تم توقيفها بأمر ملكي في فندق "ريتز-كارلتون" بالرياض في نوفمبر/تشرين ثان 2017، للتحقيق في اتهامات بفساد مالي.

كما عين نبيل العمودي وزيرا للنقل السعودي في أكتوبر/تشرين أول 2017.

ووزير الخارجية السعودي الجديد فيصل بن فرحان، شغل منصب سفير بلاده لدى ألمانيا، منذ فبراير/شباط الماضي، كما شغل منصب كبير المستشارين في سفارة بلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما شغل وزير النقل السعودي الجديد صالح الجاسر، منصب مدير المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية منذ عام 2014.