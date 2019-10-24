كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تدعو لمعاقبة إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، إلى تحرك دولي من أجل "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة، في تقرير قدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، "إن الوضع الراهن الذي تفرضه إسرائيل عبر سياسة الاحتلال والضم، مستمران بلا توقف، ودون تدخل دولي حاسم بسبب التباين الصارخ في موازين القوى على الأرض".

وتابع مايكل لينك قائلا: "لقد أصدر المجتمع الدولي قرارات وبيانات لا تعد ولا تحصى تنتقد الاحتلال الإسرائيلي المستمر، وقد مضى وقت طويل لم تتسق فيه التصريحات مع العواقب العملية".

وأشار إلى أن "الاحتلال المستمر منذ 52 عاما هو الأطول في تاريخ العالم الحديث، اصطبغ بالحصانة التي تتمتع بها قوة الاحتلال"، وذكر أن إسرائيل "راهنت على ضعف الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية الصناعية، لإرغامها على إنهاء الاحتلال بشكل كامل".

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ورأى المقرر الخاص للأمم المتحدة، أن ضعف الإرادة السياسية لدى الدول الغربية هو الذي سمح لإسرائيل بتفادي مواجهة عواقب ملموسة لـ "تصرفاتها الشرسة".

وأضاف لينك أنه "إذا لم تحرك إسرائيل ساكنا"، فيتعين على المجتمع الدولي "تطبيق وتصعيد تدابيره المضادة إلى أن تنصاع".

وتناول لينك الوضع في غزة، حيث وصف حالة حقوق الإنسان في القطاع بـ "المزرية"، كما سلط الضوء مجددا على تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني واستمرار "مسيرات العودة"، التي قُتل خلالها أكثر من 200 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية، منذ مارس 2018.

كما لفت المقرر الانتباه إلى الزيادة الملحوظة في هدم منازل الفلسطينيين وبناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.