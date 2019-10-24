كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من "الجبير" بعد تعيين وزير الخارجية السعودية الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الوزير عادل الجبير، وزير الشؤون الخارجية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، على تعيين وزير الخارجية الجديد في المملكة، الأمير فيصل بن فرحان، بديلا لإبراهيم العساف الوزير السابق.

وقال وزير الشؤون الخارجية السعودية، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أهنئ أخي وزميلي العزيز سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للخارجية".

وتابع الجبير، "الأمير فيصل نموذج مشرف للدبلوماسية السعودية، وأرفع الشكر والتقدير لقيادتنا على دعمها واهتمامها الكبيرين بالأسرة الدبلوماسية السعودية، التي نشرف جميعا بالانتساب لها".

وكان إبراهيم العساف عين بأمر ملكي في 27 ديسمبر من العام الماضي، بدلا من عادل الجبير، الذي تم تعيينه حينها وزير دولة للشؤون الخارجية.

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وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية، بدلا من إبراهيم العساف، كما تم تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

وجاء أيضا في الأمر الملكي إعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وعين بدلا منه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر.

ويعين أيضا عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

كذلك يعين عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين الدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيسا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة. بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.