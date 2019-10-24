كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 23/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || السلطات الألمانية تمنع وقوع 7 هجمات إرهابية
أوضح هولجر مونش، رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، أن سلطات الأمن في بلاده حالت دون وقوع 7 هجمات في البلاد منذ هجوم الدهس، الذي وقع قبيل الاحتفالات بعيد الميلاد عام 2016.
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