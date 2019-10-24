كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح هولجر مونش، رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، أن سلطات الأمن في بلاده حالت دون وقوع 7 هجمات في البلاد منذ هجوم الدهس، الذي وقع قبيل الاحتفالات بعيد الميلاد عام 2016.

Advertisements

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا