كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات سوريا الديموقراطية تشكر الجانب الروسي لنزعه فتيل الحرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قدم قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، الشكر إلى الجانب الروسي على الاتفاق، الذي عقده مع أنقرة حول إنسحاب قواته من شمال شرق سوريا، والذي نزع فتيل الحرب وجنّب المدنيين ويلاتها.
وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية، في بيان، إنّ "وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف، أجريا اتصالاً متلفزاً بعبدي أعرب خلاله الأخير عن شكره لموسكو، لعملها على نزع فتيل الحرب في مناطقنا وتجنيب المدنيين ويلاتها".
وبحسب البيان، أبدى مظبوم عبدي في الوقت نفسه "تحفّظه على بعض بنود الاتفاق الروسي التركي، والتي تحتاج إلى نقاشات وحوارات بغية تقريب وجهات النظر".
الهجوم التركي على سوريا
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا، لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.
وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".
الاتفاق الأمريكي التركيوقد وافقت تركيا، يوم الخميس الماضي، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة الرئيس الأمريكي ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.