كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإقرار ببراءة شركاء جولياني المتهمين بتحويل الأموال إلى جماعة مؤيدة لترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعترف اثنان من رجال الأعمال الأجانب المولودين في فلوريدا، والذين ساعدوا المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رودي جولياني، في التحقيق مع المنافس السياسي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأنه غير مذنب في توجيه أموال بصورة غير قانونية إلى لجنة انتخابية مؤيدة لترامب وسياسيين آخرين.

وقدم ليف بارناس، المولود في أوكرانيا وإيجور فرومان المولود في بيلاروسيا، مذنبين غير مذنبين في تهم تمويل الحملات الفيدرالية أمام قاضي المقاطعة بول بول أتكين في مانهاتن.

كما اتهم ممثلو الادعاء الاتحاديين بارناس وفرومان باستخدام شركة شل للتبرع بـ 325،000 دولار للجنة الموالية لترامب، أمريكا فيرست أكشن، وجمع الأموال لممثل الولايات المتحدة السابق بيت سيشنز في تكساس كجزء من محاولة لجعل الرئيس الجمهوري يزيح الولايات المتحدة السفير في أوكرانيا.

وكان اعتقال بارناس وفرومان في مطار بواشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، بينما كانا يستعدان للسفر من الولايات المتحدة على تذاكر ذهابًا وإيابًا، يمثل خطرًا سياسيًا آخر على ترامب وسط تحقيق سريع لمحاكمة من قبل ديمقراطي قاد مجلس النواب الأمريكي، وبعد ذلك تم الإفرج عن بارناس وفرومان بكفالة.

وتم توجيه الإتهام إلى الرجلين بالتآمر، والإدلاء بتصريحات كاذبة للسلطات وتزوير السجلات التجارية.

وقال جوزيف بوندي، محامي بارناس، للصحفيين خارج المحكمة إنه يتطلع إلى المضي قدمًا بناءً على الأدلة، وليس "حملة تشويه مدفوعة بخدمة ذاتية وتسريبات مضللة من أعلى مستويات حكومتنا"، كما نفي أيضًا بارناس التهم الموجهة إليه.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي ربيكا دوناليسكي، أحد المدعين العامين في القضية، في جلسة اليوم الأربعاء، إن التحقيق ما زال مستمرًا.

وقال جولياني، إن بارناس وفرومان ساعدا جهوده في أوكرانيا للتحقيق مع هانتر نجل بايدن وبايدن، وكان بايدن الأصغر سنًا قد شغل منصب مدير شركة الطاقة الأوكرانية، "كما نفى جولياني ارتكاب أي مخالفات".

وقال إدوارد مكماهون، وهو محامٍ آخر من محامي بارناس، في جلسة اليوم، إنه يعتقد أن بعض الوثائق التي حصل عليها المدعون العامون في القضية يمكن حمايتها بامتياز المحامي - العميل أو الامتياز التنفيذي، لأن جولياني كان محامي بارناس ومحامي ترامب الشخصي.

وقال دونالسكي، أحد المدعين العامين، إن هناك بالفعل فريقًا قانونيًا للتعامل مع قضايا الامتياز.

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وقال ممثلو الادعاء إن بارنا وفرومان قاما بتحويل أموال من رجل أعمال روسي لم يكشف عن اسمه إلى مرشحين سياسيين في عدة ولايات لمساعدة رجل الأعمال في الحصول على التصاريح اللازمة لأعمال الماريجوانا المقترحة، والتي لم تتحقق أبدًا، يحظر القانون الأمريكي التبرعات الأجنبية للحملات السياسية.

ويقول ممثلو الادعاء: إن بارنا وفرومان التزمتا بجمع 20000 دولار للجلسات كجزء من محاولة للحصول على ترامب لإزالة السفير الأمريكي لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش.

وقال ممثلو الادعاء إن هذا الجهد تم تنفيذه بناء على طلب مسؤول أوكراني واحد على الأقل.

كما أمر ترامب بإزالة يوفانوفيتش في مايو، وأدلى يوفانوفيتش بشهادته في التحقيق في قضية مجلس النواب في 11 أكتوبر.

وأكد المحامي اليوم الأربعاء أن كارولين بوث، موظفة سابقة في الدورة، تتعاون مع تحقيقات النيابة في مانهاتن.

كما أكدت الجلسات من قبل أنه أيضًا يتعاون مع التحقيق.

ويتمحور التحقيق في قضية المساءلة بناءً على طلب ترامب في مكالمة هاتفية تمت في يوليو الماضي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع بايدن، نائب الرئيس السابق ومنافس بارز للترشيح الديمقراطي للرئاسة لعام 2020.

وجاء الطلب بعد أن حجب ترامب 391 مليون دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا، والتي أطلقها لاحقًا.

واتهم الديمقراطيون ترامب بالضغط على حليف أجنبي ضعيف لحفر الأوساخ على خصم سياسي محلي لمصلحته السياسية.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف التحقيق في القضية بأنها مسحة حزبية.