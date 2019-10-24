كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني: ما زال الأمريكيون يرسلون الرسائل للتفاوض مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مساء اليوم الاربعاء، بمدى أثبات الاتفاق النووي قوة تأثير إجراءات الشعب الإيراني والدبلوماسية الإيرانية، والتي لم تتمكن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تحملها.

وقال الرئيس الإيراني في كلمة ألقاها خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، "لا يزال الأمريكيون يرسلون وسيرسلون الرسائل من أجل التفاوض مع إيران"، مؤكدا على "أن الحكومة ستواصل مسيرتها بعز وشموخ".

وأشار روحاني إلى "إن الاتفاق النووي أثبت مدى قوة تأثير إجراءات الشعب الإيراني والدبلوماسية الإيرانية، والتي لم تتمكن لا إسرائيل وأمريكا تحملها."

وأضاف " إن الأعداء كانوا يتصورون بأنهم يمكنهم عبر ضرب الاتفاق النووي أن يزعزعوا نظام إيران، لكن الشعب الإيراني هو أكثر يقظة من أن ينخدع من قبل الأعداء".

ودعا محمود واعظي، رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، في وقت سابق، الجانب الأوروبي إلى تنفيذ تعهداته بشأن الاتفاق النووي.

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وقال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية، إنه إذا لم يلتزم الجانب الأوروبي بتعهداته بشأن الاتفاق النووي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاتخاذ الخطوة الرابعة لتقليص تعهداتها بشأن الاتفاق النووي.

وشدد واعظي بشأن رد فعل إيران بشأن عدم التزام الجانب الأوروبي بتعهداته في الاتفاق النووي، على أنه إذا أوروبا لم تلتزم بتعهداتها، فإن إيران ستتخذ خطوتها الرابعة في الموعد المحدد.

الاتفاق النووي الإيراني