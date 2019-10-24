كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة التركية: قطر تصدر أسلحة الإرهبيين وشاحنات النظام تنقلها لسوريا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم كمال كلتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهورى، مساء اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك جراء فشل سياسة تركيا الخارجية.

وقال زعيم المعارضة التركية، في هجومه على الرئيس التركي: "إن نظام أردوغان يخطأ دائمًا فى السياسة الخارجية، وأن هذا لا يجلب الخير إلى تركيا".

كما صرح كلتشدار أوغلو، خلال فيديو له، نشرته المنصات التركية: "وقلنا لمرات عديدة يجب أن تغيروا هذه السياسة الخارجية 180 درجة، هذه السياسة الخارجية لن تَجلب الخير لتركيا".

وتابع زعيم المعارضة، قائلاً، "لقد قلنا هذا لمرات عديدة، لكنهم يقولون نحن دخلنا سوريا من أجل تحقيق الديمقراطية هناك، وأرسلنا السلاح إلى هناك وجمعنا الجهاديين من كل أنحاء العالم وأرسلناهم وأرسلنا الإرهابيين، وبهذا سيحققون الديمقراطية فى سوريا، فلتنظروا هذا حبًا فى الله".

وأختتم قوله :"الأسلحة تأتي من قطر وتهبط فى تركيا، ثم يتم أخذها من تركيا إلى سوريا فى شاحنات عملاقة، لماذا؟، من أجل تحقيق الديمقراطية، وقاموا بجمع كل الإرهابيين من آسيا وأمريكا وأوروبا، وأرسلوهم إلى سوريا من خلال تركيا، من أجل ماذا؟، من أجل تحقيق الديمقراطية فى سوريا، ماذا حدث بعد ذلك؟، هل تحققت الديمقراطية فى سوريا؟".