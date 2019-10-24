لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية تسائل “فيسبوك” عن تجميعه لمعطيات المغاربة

خرجت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الأربعاء، للتعبير عن أسفها بسبب عدم تلقيها لجواب من شركة “فيسبوك”، حول المعطيات الشخصية.

وقالت اللجنة، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، إنها تنتظر من شركة فيسبوك، أجوبة بشأن نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالتأكد من أن مراكز المعطيات “Data Centers” التي تقوم بتجميع البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب، سواء تلك التي حصلت عليها منهم مباشرة أو عن طريق استعمالاتهم بعد موافقتهم، متواجدة في بلدان تعتبرها اللجنة متوفرة على المعايير اللازمة من حيث حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف البلاغ أن النقطة الثانية تتعلق بقيام شركة “فيسبوك”، دون مزيد من التأخير، بوضع آليات للمعالجة الفعالة للشكايات الموجهة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بخرق الحياة الخاصة واستعمال الصورة أو المعطيات المنافية للأخلاقيات، وانتحال الهوية، والحق في النسيان، وتحديد الموقع الجغرافي، والتصنيف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المملوكة من طرف شركة “فيسبوك”، والقيام دون مزيد من التأجيل بتفعيل آلية “Data Protection Authority Casework” المعروفة باسم “équipe DPA Casework”، والتي تم إنشاؤها بهدف تقديم المساعدة الفنية والخاصة بالسلطات المسؤولة عن حماية المعطيات.

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وعبرت اللجنة عن أملها في أن تستجيب شركة “فيسبوك” لطلبها في أسرع وقت، مضيفة أنه يمكن تدارس النقاط الأخرى ذات الاهتمام المشترك في وقت لاحق.