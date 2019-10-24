ليفربول يسحق جينك برباعية مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا خارجيا ساحقا على كي آر سي جينك البلجيكي برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رباعية ليفربول كل من اللاعبين أليكس أوكسليد تشامبرلين (هدفان)، ساديو ماني ومحمد صلاح، وفي المقابل سجل هدف جينك الوحيد اللاعب ستيفين أوديه.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الخامسة، في حين تجمد رصيد جينك عند نقطة واحدة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

دخل الريدز في صلب الموضوع بعد مرور أقل من دقيقتين، حيث تمكن من افتتاح التسجيل عندما استلم الدولي الإنجليزي أوكسليد-تشامبرلين الكرة وسددها زاحفة على يمين الحارس محرزًا الهدف الأول.

وكاد الرد يأتي سريعًا في الدقيقة الرابعة، عندما سبق علي ساماتا كل من روبرتسون وكيتا إلى الكرة لينفرد بالمرمى ويسدد بجوار القائم البعيد.

وطالب لاعبو ليفربول بركلة جزاء في الدقيقة السادسة بعد دفعة واضحة على فيرمينو، لكن الحكم رفض الاستعانة بتقنية الفيديو الأمر الذي أثار حفيظة مدرب ليفربول يورغن كلوب.

وحرم حارس ليفربول أليسون بيكر الفريق المضيف من معادلة النتيجة عندما تصدى لمحاولة أونواتشو إثر تمريرة من كارلوس كويستا في الدقيقة العاشرة.

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وأحدثت ركلة ركنية دربكة أمام مرمى جينك ليضع فان دايك الكرة أمام ماني الذي سدد في أقدام المدافعين بالدقيقة 22، وتبادل الدولي السنغالي الكرة مع فيرمينو قبل أن يسدد من خارج منطقة الجزاء في مكان وقوف الحارس كوكي بالدقيقة 25.

وسجل ساماتا هدفًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 27، ألغاه الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل أثناء بناء الهجمة، ونفذ صلاح ركلة حرة علت مرمى جينك في الدقيقة 30.

وتصدى الحارس كوكي لمحاولة من روبرتسون إثر تمريرة من ماني في الدقيقة 31، ومرت رأسية صلاح إثر ركلة ركنية، بجانب القائم الأيمن لمرمى جينك في الدقيقة 33، وفشل ساماتا في اللحاق بكرة مرسلة أمام المرمى من زميله جونيا إيتو في الدقيقة 40.

ومالت الأفضلية للفريق البلجيكي مع بداية الشوط الثاني، في وقت اعتمد فيه الفريق الإنجليزي على الهجمات المرتدة، فتمكن حامل اللقب من تعزيز تقدمه في الدقيقة 57، عندما تلقى فيرمينو الكرة داخل منطقة الجزاء ليعيدها إلى الوراء لأوكسليد-تشامبرلين الذي سدد بوجه القدم الخارجي كرة قوية ارتدت من العارضة إلى داخل المرمى.

ومرت رأسية من ساماتا بجانب القائم الأيسر لمرمى ليفربول في الدقيقة 59، ليبدأ ليفربول في الاستحواذ أكثر على الكرة، ضمن مسعاه لتخفيف الضغط، وأجرى الفريق الإنجليزي تبديلا بإشراك جو غوميز بدلا من روبرتسون.

ولم يحدث جديدا حتى الدقيقة 77، عندما مرر صلاح الكرة بطريقة رائعة إلى ماني الذي بدوره وضعها من فوق الحارس إلى داخل الشباك مسجلًا ثالث أهداف فريقه، ليدخل بعدها ديفوك أوريجي مكان فيرمينو.

وسجل صلاح هدف فريقه الرابع بطريقة استعراضية في الدقيقة 87، عندما تخلص من المدافعين بحركة فنية قبل أن يضع الكرة نحو القائم البعيد.

ورد البديل ستيفن أودي، على هدف الفرعون المصري، بعدها بدقيقة واحدة عندما استقبل تمريرة البديل الآخر دويميرسي ندونغالا، فاستدار قبل أن يسدد كرة في الزاوية الأرضية القريبة لمرمى ليفربول.