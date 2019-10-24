عاجل.. تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزيرا للخارجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بإعفاء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه.



كما تم تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

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وتم تعيين العساف وزير الخارجية السابق وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء السعودي.

كما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عددا من الأوامر الملكية شملت تعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

وأصدر أمرا ملكيا شمل تعيين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وتعيين طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيسا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة، كما تم تعيين عبدالله بن شرف الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.