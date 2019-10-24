السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وقعت مواجهة بين الجيش اليمني مسنوداً بقوات التحالف ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم في منطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقال قائد محور مران قائد ألوية العروبة اللواء عبدالكريم السدعي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية : إن المواجهات كبدت المليشيا الكثير من الخسائر الفادحة بالأرواح والعتاد, مشيراً إلى أن قوات الجيش تقدمت وسيطرت على تبة "البروكية" على مشارف مركز مديرية الظاهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر في الأرواح والعتاد بمحافظة صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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