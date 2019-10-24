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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض
وتداول ناشطون فيديو يوثق وجود ألعاب ترفيهية تم وضعها في مسجد بالرياض.
ووفقًا للفيديو المتداول يظهر عدد من المصلين وفي الخلف يوجد عدد من الأطفال يمارسون اللعب، ما أثار ضجة واسعة.
وتساءل مغردون عن كيفية دخول هذه الألعاب إلى أماكن العبادة وحكم استخدام مثل هذه الألعاب داخل المساجد، وكتب أحدهم “السعودية يبدوا انها ستحول المساجد الى نواد ليلية”.
كانت هذه تفاصيل خبر مشهد صادم .. النظام السعودي يوسع نشاط هيئة الترفية من النوادي الليلية الى المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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