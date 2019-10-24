«تريند الموجز».. تدخل روسي أمريكي في أزمة سد النهضة.. رعب إثيوبي وتظاهرات تطالب بإسقاط أبي أحمد.. تحذيرات من طقس الخميس.. صلاح يتوهج في دوري الأبطال.. وإصابة لاعب الأهلي بالرباط الصليبي

الموجز - إعداد: شريف الجنيدي

أمريكا وروسيا تتدخلان في أزمة سد النهضة

قبلت مصر دعوة أمريكية للاجتماع في الولايات المتحدة بشأن أزمة مشروع سد النهضة الإثيوبي، وفي الوقت ذاته تستعد روسيا، للتدخل بين القاهرة وأديس أبابا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، "تلقت مصر دعوة من الإدارة الأمريكية، في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر، والسودان وإثيوبيا في واشنطن؛ وهي الدعوة التي قبلتها القاهرة علي الفور".

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رعب في إثيوبيا بسبب مقارنة الجيشين المصري والإثيوبي

عد تهديد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، لمصر بالرد العسكري بسبب أزمة «سد النهضة»، انتشرت تقارير إعلامية عديدة تقارن بين الجيشين المصري والإثيوبي، في حال اللجوء إلى الخيار العسكري.

المقارنة بين الجيشين، تصب بالطبع في مصلحة الجيش المصري، نظرا لتفوقه العددي والمادي والبشري على إثيوبيا.

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تظاهرات تطالب بإسقاط رئيس الوزراء الإثيوبي

ذكرت مجلة "أديس ستاندرد" الإثيوبية أن عدداً من المدن والبلدات في ولاية أوروميا والمواقع المحيطة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شهدت اليوم، الأربعاء، تظاهرات تطالب بإسقاط رئيس الوزراء الحائز مؤخراً على جائزة نوبل للسلام آبي أحمد، حيث أسفرت عن مقتل 3 أشخاص حتى الآن.

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تحذيرات من طقس الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الخميس، 24 أكتوبر، يشهد طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، معتدلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وناشدت الهيئة المواطنين القيادة بالهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الإنزلاق بسبب سقوط الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، كما ينصح بتغيير نوعية الملابس اعتبارا من يوم الثلاثاء للانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة خاصة خاصة على شمال البلاد.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسئولين خاصة فى المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط وشمال الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير نظرا لغزارة الأمطار فى هذه المناطق.

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«التعليم» تكشف حقيقة تدريس كتاب عن «الثقافة الجنسية»

كشفت وزارة التربية والتعليم حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدريس كتاب عن "الثقافة الجنسية".

وقالت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما تم تداوله على السوشيال ميديا حول تدريس الثقافة الجنسية ضمن المقررات الدراسية للوزارة عار تماماً من الصحة.

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الأهلي يصدر بياناً يطالب فيه بعدة نقاط

أعرب رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات الأمنية رفيعة المستوى، لتشريفهم منزله وبذل الكثير من الجهد والوقت لإيجاد حلول لتداعيات تأجيل مباراة القمة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الخطيب للموقع الرسمي للنادي الأهلي.

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إصابة لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

تدولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء حول إصابة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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صلاح يتوهج في دوري الأبطال ويحرز هدفاً عالمياً

حقق ليفربول الإنجليزي، فوزا مستحقا على مضيفه جينك البلجيكي، بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما، في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري، محمد صلاح، أساسيا، بعد تعافيه من الإصابة، حيث أحرز هدف عالمياً وصنع آخر.

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