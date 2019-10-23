عاجل.. التقدم والاشتراكية يقرر طرد الدكالي من صفوف الحزب

قرر حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، اتخاذ قرار طرد أنس الدكالي، عضو المكتب السياسي للحزب سابقا، ووزير الصحة السابق في النسخة الأولى من حكومة سعد الدين العثماني.
وحسب مصادر من الحزب، فإن المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، اتخذ قرار طرد الدكالي في اجتماعه اليوم الأربعاء، بعدما كان قد أمهله أسبوعا لتقديم اعتذار علني، بسبب «المخالفات» التي ارتكبها خلال اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في 4 أكتوبر، خاصة تصريحه بوقوع «تزوير» خلال عملية التصويت على قرار الخروج من الحكومة، و«تجييشه» مجموعة من أنصاره لإثارة «الفوضى» خلال الاجتماع.
وكان الدكالي قد أعلن استقالته من المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله، داعيا إلى عقد مؤتمر استثنائي، متهما حزبه بتزوير عملية التصويت على قرار الخروج من الحكومة، رغم أن التصويت جرى علانية بحضور وسائل الإعلام.
يشار إلى أنه قبيل إخراج النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، عقد حزب التقدم والاشتراكية اجتماعا للجنته المركزية، برلمان الحزب، للتصويت على قرار الخروج من الحكومة، وهو الاجتماع الذي صوتت فيه الأغلبية لصالح مغتدرة سفينة العثماني، قبل أن يخرج الدكالي بتصريحات غاضبة، في نفس الليلة، متهما قيادات الحزب بالتلاعب بنتائج التصويت من أجل التسريع بالخروج من الحكومة.
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