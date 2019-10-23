مشروع المالية 2020.. رفع ميزانية التعليم إلى أكثر من 72 مليارا

حصلت وزارة التربية الوطنية على زيادة في ميزانيتها خلال سنة 2020، تصل إلى أزيد من 10 مليار درهم، لتنتقل من 62 مليارا و32 مليون درهم سنة 2019، إلى 72 مليارا و424 مليون درهم. ونصت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية، على أبرز توجهات سياسة الوزارة المستقبلية، ممثلة في تحسين ظروف تمدرس التلاميذ من أجل ضمان الإنصاف والمساواة، في الولوج إلى التمدرس والرفع من مردودية المدرسة العمومية.

برنامج عمل 2020، يستهدف مواصلة تنزيل البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي، لبلوغ 100 في المائة في أفق 2028، بتعبئة 1.65 مليار درهم خلال سنة 2020. كما ستعمل الوزارة على تفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة لتسهيل اندماجهم التدريجي في المنظومة التربوية. وبخصوص محاربة الأمية، عبر الوكالة الوطنية لمحو الأمية، فقد مكنت الجهود من تسجيل 1.13 مليون مستفيد من برامج محو الأمية.

وبخصوص التكوين المهني، تتجه الوزارة لإحداث جيل جديد من مراكز التكوين من خلال بناء وتجهيز 12 مدينة جهوية للمهن والكفاءات، باستثمار يبلغ 3.6 مليار درهم، مع تحديث أساليب التدريس واعتماد معايير جديدة للجودة باعتماد المقاربة القائمة على الكفاءة وتعزيز التكوين في الوسط المهني من خلال دورات التكوين بالتناوب والتدرج المهني وتعزيز اللغات الأجنبية. وقد بلغت الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهني ما يقارب 597 ألف مقعد خلال موسم 2019-2020.

وفيما يخص الدعم الاجتماعي، فقد وصل غلافه إلى 1.47 مليار درهم، خلال سنة 2019، يستفيد منه مليون و700 ألف تلميذ عبر خدمات الداخليات والمطاعم، أما برنامج “تيسير”، فوصل عدد المستفيدين منه 1.8 مليون تلميذ بكلفة وصلت 1.65 مليار درهم، كما انتقل عدد المستفيدين من المبادرة الملكية مليون محفظة من 4.2 ملين تلميذ إلى 4.3 مليون تلميذ، خلال موسم 2018- 2019. وفتحت وزارة التربية 137 مدرسة جديدة مؤخرا، منها 65 ابتدائية، منها 9 مدارس جماعاتية، و43 ثانوية و29 ثانوية تأهيلية. وبخصوص التعليم الأولي، تم إحداث وتجهيز 5833 حجرة وتأهيل وتجهيز 1465 حجرة، ما مكن من تسجيل أزيد من 100 ألف طفل، وقد تم رصد غلاف مالي لهذه العملية بلغ 1.35 مليار درهم سنة 2019. وبخصوص الموارد البشرية، تم إطلاق عملية التوظيف الرابعة لـ15 ألف أستاذ على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليصل العدد الإجمالي من الأساتذة الذين تم توظيفهم منذ 2016، إلى 70 ألفا، وينتظر توظيف 15 ألفا برسم 2020.