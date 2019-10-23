مستغلا سقوط دورتموند أمام انتر. البارصا يهزم سلافيا براغ وينفرد بصدارة المجموعة السادسة

تمكن فريق برشلونة الإسباني من تحقيق فوزه الثاني على التوالي، في مسابقة دوري أبطال أوربا، بعد تغلبه مساء اليوم الأربعاء، على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفين مقابل هدف واحد، لحساب ثالث جولات المجموعة السادسة.

ولم يمهل البارصا مضيفه أكثر من ثلاث دقائق، ليحرز هدفه الأول بواسطة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو الهدف الذي انتهت على إيقاعه مجريات الجولة الأولى، من المباراة التي احتضنها ملعب “إدين آرينا”.

وبعد خمس دقائق على بداية الشوط الثاني، نجح صاحب الأرض في توقيع هدف التعادل عن طريق اللاعب يان بوريل، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من سبع دقائق، حين أحرز زميله بيتر أولاينكا بالخطأ في مرماه الهدف الثاني للبارصا.

ومكن هذا الفوز “البلاوغرانا” من الانفراد بصدارة المجموعة، رافعا رصيده للنقطة 7، ومستغلا هزيمة شريكه السابق في الصدارة بروسيا دورتموند الألماني أمام مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد، تناوب على توقيعهما كل من لاوتارو مارتينز في الدقيقة 22 من الفصل الأول، ثم أضاف زميله أنطونيو كاندريفا ثاني الأهداف عند الدقيقة 89 من الجولة الثانية.

وارتقى انتر للوصافة برصيد 4 نقاط، مناصفة مع دورتموند، بينما يتذيل سلافيا براغ جدول الترتيب بنقطة وحيدة.