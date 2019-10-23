كان في حالة تخدير.. الحبس لثلاثيني عنف والده وتسبب له في جروح خطيرة

قضت محكمة الاستئناف في بني ملال، أمس الثلاثاء، بالحبس 6 أشهر نافذة، في حق ثلاثيني عنف والده، وتسبب له في عجز، وجروح خطيرة.
وخفضت محكمة الاستئناف العقوبة الحبسية في حق المتهم من سنة كحكم ابتدائي، إلى 6 أشهر نافذة مع الغرامة.
وتقدم الأب في وقت سابق، بشهادة طبية تفيد تعرضه للضرب، والجرح على مستوى الرأس من طرف ابنه.
وكان الابن المتهم، قد اعتدى على والده، الذي يبلغ من العمر 76 سنة، أواخر شهر شتنبر الماضي، مبررا فعلته بكونه كان في حالة تخدير، فتقررت متابعته بتهمة العنف ضد الأصول.
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