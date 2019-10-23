بأربعة أهداف لواحد. “الماط” يتجاوز السريع ويتأهل لنصف نهائي كأس العرش

تأهل فريق المغرب التطواني، لنصف نهائي كأس العرش، بعد انتصاره مساء اليوم الأربعاء، على ضيفه سريع واد زم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء الربع.

وأنهى “الماط”، الشوط الأول من المواجهة، متقدما بثلاثية نظيفة، تناوب على توقيعها كل من يوسف بوشتة، ونيلسون، ومارتن في الدقائق 17، و33، و42 على الترتيب.

وفي الجولة الثانية، وتحديدا في آخر أنفاسها، نجح السريع في توقيع هدفه الوحيد، قبل أن يرد عليه صاحب الأرض بهدفه الرابع في المواجهة، التي احتضنها ملعب سانية الرمل بتطوان، لتعلن صافرة كريم صبري حكم المباراة، عن نهايتها بفوز وتأهل الحمامة البيضاء، لدور النصف من الكأس الفضية.

ويصطدم المغرب التطواني، في المربع الذهبي، مع حسنية أكادير، المتأهل أمس الثلاثاء، على حساب مضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد، بعد التمديد، علما أن مباراة نصف النهائي ستقام على أرضية ملعب محايد.