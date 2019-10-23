برشلونة يتخطى سلافيا براغ بهدفين مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق برشلونة الإسباني عقبة سلافيا براغ التشيكي بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا برشلونة كل من اللاعبين ليونيل ميسي وبيتر أولاينكا (ذاتي)، وفي المقابل سجل هدف سلافيا براغ اللاعب يان بوريل.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة السادسة، في حين تجمد رصيد سلافيا براغ عند نقطة واحدة وهو يتذيل ترتيب المجموعة.

مجريات المباراة:

بدأ برشلونة المباراة بهدف مُبكر، عبر نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي في الدقيقة 3، حيث استقبل تمريرة من البرازيلي آرثر ميلو في منطقة الجزاء، وسدد على يمين حارس براجا كولار.

وجاء أول رد من أصحاب الأرض في الدقيقة 20، حيث سدد زيليني لاعب سلافيا براج كرة قوية تصدى لها تير شتيغن ببراعة بقدمه.

وواصل تير شتيغن تألقه في المباراة، حيث تصدى لتسديدة أخرى من أولاينكا مهاجم سلافيا براج في الدقيقة 36.

وعاد برشلونة لتهديد مرمى أصحاب الأرض، بتسديدة من الهولندي فرينكي دي يونغ داخل منطقة الجزاء على الطرف الأيمن، لكنها مرت بجانب مرمى الحارس كولار.

وأضاع لويس سواريز مهاجم برشلونة، فرصة مُضاعفة النتيجة في الدقيقة 42، بتسديدة قوية مرت أعلى مرمى سلافيا براج.

وأهدر لوكاس ماسوبوست لاعب سلافيا براج، فرصة هدف تعديل النتيجة لفريقه في الدقيقة 45، حيث سدد كرة قوية مرت بجانب مرمى تير شتيغن.

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ومع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 50 سجل يان بوريل هدف التعادل لسلافيا براج، حيث استقبل تمريرة في منطقة الجزاء من زميله ماسوبوست، وسدد أقصى يسار الحارس تير شتيغن.

ونجح برشلونة في التقدم في النتيجة مرة أخرى، في الدقيقة 57، بهدف من بيتر أولاينكا لاعب سلافيا براج بالخطأ في مرماه، حيث حول تسديدة من سواريز في شباك زميله كولار.

وحرم كولار حارس مرمى سلافيا براج، ليونيل ميسي قائد برشلونة من تسجيل الهدف الثالث، حيث توغل

الأرجنتيني في منطقة جزاء الخصم، ورواغ الدفاع وسدد لكن الحارس حولها إلى ركنية في الدقيقة 67.

وقرر فالفيردي إجراء أول تغييراته في المباراة، حيث أشرك الفرنسي عثمان ديمبلي، بدلا من مواطنه أنطوان غريزمان، ثم فيدال بدلا من بوسكيتس، وأخيرًا راكيتيتش بدلا من آرثر.

وواصل برشلونة إهدار الفرص، حيث انطلق لويس سواريز على الطرف الأيمن، وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس كولار في الدقيقة 69.

ونفذ سلافيا ضغطا مُكثفا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، لكن دفاع برشلونة تألق وحافظ على الفوز.

وتألق كولار حارس سلافيا في التصدي لتسديدة من ليونيل ميسي نجم برشلونة في الدقيقة 89، وحولها إلى ركنية.

وصمد برشلونة أمام الهجوم التشيكي الشرس في الدقائق الأخيرة، ونجح في تحقيق هدفه بحصد النقاط الثلاث واعتلاء صدارة المجموعة.