إصابة شاب بجروح خطيرة خلال شجار في معليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (30 عاما) بجروح وصفت بـ"الخطيرة"، خلال شجار وقع مساء الأربعاء، في قرية معليا بمنطقة الجليل الأعلى.
وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" بأنها وصلت إلى المكان، وعملت على نقل المصاب إلى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج.
وأوضحت الطواقم أنها قدمت العلاج لشاب أصيب بجروح خطيرة وذلك خلال شجار وقع في أحد بلدات الجليل الأعلى"، دون الكشف عن البلد التي شهدت الشجار أو المزيد من التفاصيل.
وذكر شهود عيان أن الشجار وقع في مطعم بالمنطقة الصناعية في البلدة، وأوضحوا أن الشجار نشب بين مجموعة شبان من خارج البلدة. وأشارت إلى هرب شخصين متورطين في الشجار.
ولم تصدر الشرطة أي بيان في هذا الشأن.
يأتي ذلك وسط تفشي حوادث العنف والجريمة في البلدات المدن العربية، علما بأن العام 2019 الجاري، شهد حتى اليوم مقتل 75 عربيًا بينهم 11 امرأة، في حوادث عنف، وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة.
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