تشيلسي يهزم أياكس أمستردام بهدف يتيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتفى فريق تشيلسي الإنجليزي بالفوز بهدف يتيم في مباراته الخارجية أمام أياكس أمستردام الهولندي، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح تشيلسي اللاعب، ميشي باتشواي.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الثامنة، وهو يبتعد بفارق الأهداف عن المتصدر، أياكس أمستردام.

مجريات المباراة:

دخل تشيلسي في أجواء المباراة سريعًا، ففي الدقيقة الرابعة ارتقى أبراهام لعرضية من ركلة ركنية، إلا أن رأسيته ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وأتت المحاولة الأولى لأياكس في الدقيقة 8 عبر تسديدة قوية من قبل فيلتمان من خارج منطقة الجزاء، مرت إلى جانب القائم الأيسر.

وكاد مونت يفتتح التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 14، بعدما توغل في منطقة الجزاء سدد بعدها أرضية قوية، أخرجها الحارس أونانا إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 26، تمهدت الكرة بالخطأ أمام هودسون أودوي داخل منطقة الجزاء، ليطلق صاروخية مرت إلى جانب القائم.

وافتتح أياكس التسجيل في الدقيقة 35 عبر لاعبه بروميس، بعدما تلقى عرضية مميزة من قبل زياش، إلا أن تقنية الفار ألغت الهدف بداعي التسلل.

ومن هجمة مرتدة منظمة، وصلت الكرة على الجانب الأيمن لأزبلكويتا الذي وصل إلى منطقة الجزاء، ليسدد كرة مرت إلى جانب القائم الأيسر لأونانا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وشهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني انخفاضًا كبيرًا في المستوى من قبل الفريقين، قبل أن يرتقي ألفاريز لركلة ركنية، ليسدد رأسية ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس كيبا في الدقيقة 59.

وبعدها بدقيقة واحدة سدد بليند كرة من على حدود منطقة الجزاء، أمسك بها بسهولة الحارس الإسباني.

ومع تراجع مستوى تشيلسي، أجرى مدرب البلوز فرانك لامبارد التبديل الأولى في الدقيقة 66 بنزول بوليسيتش، على حساب ويليان.

وواصل أياكس بحثه عن تسجيل الهدف الأول، وأتت المحاولة في الدقيقة 67 عبر الظهير الأيمن ديست، الذي سدد أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها كيبا.

ولم يتأخر التبديل الثاني لتشيلسي، بعدما نزل المهاجم البلجيكي باتشواي على حساب أبراهام، وكاد باتشواي مباشرة أن يسجل هدف الأول للبلوز في الدقيقة 72 من خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ذهبت ضعيفة في يد أونانا.

وفي الدقيقة 73، تابع باتشواي تسديدة من قبل بوليسيتش، ليجد نفسه منفردًا تمامًا بمرمى أياكس، إلا أنه سدد الكرة بغرابة أعلى العارضة.

ومع استفاقة تشيلسي، أجرى أياكس التبديل الأول في الدقيقة 74 بنزول نيريس على حساب بروميس.

وتبادل بوليسيتش الكرة مع باتشواي في الدقيقة 80، ليسدد الأميركي كرة قوية بعدها من على حدود منطقة الجزاء، مرت إلى جانب القائم.

وتمكن باتشواي من تسجيل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 86، بعد سلسلة من المراوغات من جانب بوليسيتش على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، أنهاها بعرضية أرضية للمهاجم البلجيكي الذي سدد صاروخية ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك أونانا.