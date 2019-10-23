قيس سعيد يؤدي اليمين رئيسا لتونس ويقترح التبرع بيوم عمل لخلاص الديون

تونس ـ د ب أ: اقترح الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد أمس التبرع بيوم عمل كل شهر ولمدة خمس سنوات.

وقال سعيد في كلمته لدى أدائه اليمين الدستورية رئيسا جديدا لتونس بعد فوز كاسح هذا الشهر في الانتخابات الرئاسية وذلك في جلسة عامة استثنائية في البرلمان أمس إن هذا المقترح هو من أجل المساهمة في خلاص ديون الدولة التونسية، موضحا أن “الشعب يحتاج لثقة جديدة مع الحكام”. ولفت سعيد إلى أن ما حصل في تونس هو ثورة ثقافية غير مسبوقة وبآليات الشرعية. وتابع الرئيس المنتخب “وعي جديد تفجر بعد انتظارات طويلة، لا شك أن مؤسسات البحوث ستدرس المثال التونسي”.

وكان سعيد فاز بالمنصب بعد حصوله على أكثر من 72 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، متغلبا على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي.وسعيد شخصية مستقلة وهو رجل قانون دستوري متقاعد وليس له سجل في السياسة ولكنه حظي بشعبية كبيرة بين طلبته وفي صفوف الشباب والمثقفين، واشتهر بالخصوص بطلاقته المبهرة في التحدث باللغة العربية.

وفاز سعيد في جولة الإعادة على قطب الإعلام نبيل القروي وأزاح أيضا على كل رموز السياسة في تونس بمن فيهم رئيس الحكومة الحالي ورؤساء حكومات سابقين ورؤساء سابقين ووزير الدفاع الحالي. وسعيد الذي لم يكد يمارس دعاية تذكر في السباق الانتخابي، يراه أنصاره شخصية محبوبة ومتواضعة ومن أصحاب المبادئ يمثل ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية لتونس. ورغم أن الرئيس يملك صلاحيات أقل من رئيس الوزراء فلا يزال المنصب يمثل أرفع مسؤول منتخب عبر انتخابات مباشرة في تونس وله نفوذ سياسي واسع.وتعهد سعيد بحماية كل الحريات قائلا إنها أبرز مكسب لتونس بعد الثورة مضيفا “من له الحنين للعودة للوراء، فهو واهم ويلاحق السراب”. وسيكون أمام الرئيس الجديد عدة تحديات من بينها مكافحة الفساد المستشري والمساعدة في جذب استثمارات تخفف وطأة البطالة المتفشية بين الشباب. وقال سعيد إن التونسيين “ينتقلون من ضفة الإحباط لضفة العمل والبناء”.