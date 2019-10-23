الرئيس الجزائري: توافر الشّروط اللّازمة لإجراء انتخابات رئاسية

الجزائر ـ د ب ا: أكد الرئيس الجزائرى المؤقّت عبد القادر بن صالح على توافر شروط الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية التي تقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل . وتعهد بن صالح في الكلمة التي ألقاها، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة وحرية التّعبير في بلاده، بالتصدي الصارم لكل أشكال الاخلال بسريان المسار الانتخابي أو” باختلاق الإرباك والتعطيل بنوايا وخلفيات مشبوهة لا تنطلي على فطنة ووعي عموم الشعب الجزائري الذي نهيب به ليهب الهبة الوطنية في توجهه بقوة وكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية”. وأضاف بن صالح أن من يقف في وجه الانتخابات “يقف في وجه بناء مؤسساته في جزائر جديدة قادرة على كسب التحديات الراهنة داخليا وفي محيطها الإقليمي و على الصعيد الدولي”. وتابع بن صالح قائلا ” وأود أن تتقدم بلادنا بخطوات ثابتة تباركها أغلبية شعبنا الكريم نحو الاستحقاق الرئاسي”.
يشار إلى أن المشاركين في الحراك الشعبي في الجزائر الذي انطلق في 22 فبراير الماضي يعارضون اجراء الانتخابات الرئاسية في ظل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
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