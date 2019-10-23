عون يلقي الخميس أول كلمة للبنانيين منذ الاحتجاجات

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العين الإخباريةالخميس 2019/10/24 01:18 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس اللبناني ميشال عون - أرشيفية
يلقي الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ظهر الخميس، كلمة للشعب اللبناني، هي الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات، وفق وسائل إعلام محلية.
وبحسب تقارير صحفية لبنانية، من المقرر أن يتناول خطاب عون آخر التطورات على الساحة في ظل الحراك الشعبي المستمر منذ 7 أيام.
وكان عون قال الإثنين الماضي، إن ما يجري في الشارع من مظاهرات احتجاجية يعبر عن وجع الناس، مشيرا إلى أن تعميم الفساد فيه ظلم.
وأضاف عون، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه يتعين البدء باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.
ومساء الخميس الماضي، اندلعت المظاهرات في لبنان عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي.
وأشعل القرار، الذي سحبه مجلس الوزراء اللبناني لاحقا، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
واستمر توافد المتظاهرين على الميادين والساحات في البلاد الرغم إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الإثنين الماضي، حزمة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب المحتجين.
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