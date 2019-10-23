واشنطن تدعم حق اللبنانيين في التظاهر والإصلاح

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت واشنطن، الأربعاء، دعمها حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي ومطالبته بإصلاحات اقتصادية.
وأضاف مسؤول بالخارجية الأمريكية، في حديث صحفي، أن "اللبنانيين لديهم الحق في التظاهر ضد حكومتهم لرفضها مكافحة الفساد".
ومساء الخميس الماضي، اندلعت المظاهرات في لبنان عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي.
وأشعل القرار، الذي سحبه مجلس الوزراء اللبناني لاحقا، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
واستمر توافد المتظاهرين على الميادين والساحات في البلاد الرغم إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الإثنين الماضي، حزمة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب المحتجين.
وفي وقت سابق، الأربعاء ، دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى ضرورة الحرص على فتح الطرق وتأمين الانتقال بين المناطق كافة، بعد أن قطع المتظاهرون العديد من الطرق الرئيسية.
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