"سوريا الديمقراطية" تشكر بوتين وتتحفظ على اتفاقه مع أنقرة

أبدى مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، تحفظه على بعض بنود الاتفاق المبرم بين روسيا وتركيا فيما يخص مناطق شمال شرقي سوريا.



وجاء في بيان مقتضب: "أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ورئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف اتصالا متلفزا مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي تباحث فيه الطرفان ما تمخض عن اتفاقية سوتشي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان".

وأعرب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، عن شكره للرئيس فلاديمير بوتين وروسيا لحرصهم على العمل لنزع فتيل الحرب في مناطق شمالي سوريا وتجنيب المدنيين من ويلاتها.

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كما أعرب عبدي عن تحفظه على بعض بنود الاتفاق والتي تحتاج إلى نقاشات وحوارات بغية تقريب وجهات النظر.

ويقضي الاتفاق بين موسكو وأنقرة بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية لنحو 30 كيلومترا عن طول الحدود التركية البالغ 440 كيلومترا.

كما ينص الاتفاق على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية بـ"تسهيل انسحاب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كلم على الحدود بين سوريا وتركيا.

وبدأت القوات التركية هجوماً عسكرياً، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.