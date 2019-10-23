فيصل بن فرحان يشكر الملك سلمان على اختياره وزيرًا للخارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأربعاء، الشكر إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للخارجية.
وأشار بن فرحان إلى رؤى القيادة السعودية الطموحة وثقتها نحو تعزيز العمل الدبلوماسي السعودي في وطن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 انطلاقاً من مكانته الرائدة في العالم والمثل والقيم السامية التي يحملها كل السعوديين.
وعبر وزير الخارجية السعودي الجديد عن شكره وتقديره لسلفه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، لما بذله من جهود كبيرة خلال عمله في وزارة الخارجية.
كما قدم له التهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، متمنياً له التوفيق.
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