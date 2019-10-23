معاقبة تركيا وتطورات أزمة لبنان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، 23 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: البرلمان الأوروبي يمهد لمعاقبة تركيا على غزو سوريا، والحريري يدعو اللبنانيين لفتح الطرق والحفاظ على الأمن، والرئيس التونسي: كل رصاصة من إرهابي سنقابلها بوابل من الرصاص، ومسؤولة دولية سابقة: 65 ألف جندي أمريكي لحماية الخليج، وطرابلس.. من "قندهار" لبنان إلى "عروس الثورة"، ودول الساحل الأفريقي تبحث بنواكشوط مكافحة الإرهاب في المنطقة.

كما تتابعون أيضا: القوات الروسية تعبر الفرات وتصل إلى كوباني، ومبعوث أمريكي: فرار 100 سجين داعشي إثر الهجوم التركي، وأبو الغيط للحريري: الجامعة العربية تدعم استقرار لبنان، والشرطة العسكرية الروسية تبدأ دوريات على الحدود السورية التركية، وتوماس فريدمان يستبعد نشوب حرب عالمية ثالثة، وبرلين: لن نعارض تمديد موعد بريكست.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: السودان يترقب رفع اسمه من قائمة الإرهاب الأمريكية لإنعاش الاقتصاد، وتراجع النفط مع زيادة المخزونات الأمريكية وتوقعات خفض الإنتاج تدعمه، واستقرار أسعار الذهب وسط ضبابية بريكست، وبوتين: شطب 20 مليار دولار ديونا على الدول الأفريقية لصالح روسيا، وألمانيا تقدم منحة لإثيوبيا بقيمة 74.5 مليون يورو، ومخزونات الخام الأمريكية تخالف التوقعات وتتراجع.

وإلى الملاعب تجدون: إصابة كوستا وصداقة رونالدو تنقذان ديبالا من عقاب ساري، وفي التكنولوجيا: كيف تطيل عمر بطارية آيفون 30%؟ إليك الطريقة.

وفي الفن تقرأون: أحمد حلمي يدافع عن "خيال مآتة": تجربة مهمة، بينما في المنوعات: سكوت لوتان "الجوكر" الحقيقي.. مصاب بـ"الضحك اللاإرادي".

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