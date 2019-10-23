أمر ملكي بإعفاء "العامودي" من وزارة النقل السعودية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الملك سلمان الخليج 365 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا ملكيا بإعفاء نبيل العامودي من منصبه كوزيرا للنقل في المملكة وتعيين صالح الجاسر خلفا له.

Advertisements ويتمتع المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، وزير النقل السعودي الجديد بخبرة تمتد لثلاثين عاما في مجال إدارة الأعمال والنقل البحري البري والجوي. إضافة إلى تجربة ثرية في منشآت القطاعين الخاص والعام، مما أكسبه الخبرة اللازمة في إدارة العديد من الشركات.

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