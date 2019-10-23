شكرا لقرائتكم من هو صالح الجاسر وزير النقل السعودي الجديد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بتعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزيرا للنقل.

كان الجاسر يشغل منصب المدير العام لـ"المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية"منذ 2014.

وشغل الجاسر منصب الرئيس التنفيذي لـ"الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري"، والمدير العام التنفيذي لأحد قطاعات "شركة عبد اللطيف جميل" بين عامي 2003 و2010.

نال الجاسر الزمالة في الائتمان المصرفي والتدريب المكثف من "بنك تشيس مانهاتن" في الولايات المتحدة الأميركية.

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خبرة 30 عاماً

ويتمتع الجاسر بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عاما في مجال إدارة الأعمال والنقل البحري البري والجوي، مع تجربة ثرية في منشآت القطاعين الخاص والعام، مما أكسبه الخبرة اللازمة في إدارة العديد من الشركات.

وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبدالعزيز، علاوة على اجتيازه للعديد من الدورات التدريبية المتميزة في الإدارة المتقدمة بجامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأميركية ومعهد انسياد بفرنسا، وجامعة أكسفورد ببريطانيا، وكذلك الزمالة في الائتمان المصرفي والتدريب المكثف لمدة عام في بنك تشيس مانهاتن في نيويورك.

مناصب قيادية

وعمل الجاسر منذ نوفمبر عام 2010 رئيسا تنفيذيا للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، كما سبق أن عمل مديراً عاماً تنفيذياً في شركة عبداللطيف جميل خلال الفترة من 2003-2010.

كما تقلد قبل ذلك مناصب قيادية عدة في مؤسسات حيوية، منها شركة الاتصالات السعودية وصندوق التنمية الصناعية، إضافة إلى عضويته في عدد من مجالس الإدارات لبعض الشركات، منها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة الطيران المدني السعودي القابضة، وشركة اتحاد اتصالات موبايلي، والشركة السعودية للأبحاث والتسويق، ومؤسسة البريد السعودي، وهو عضو في منظمة المدراء التنفيذيين الشباب (YPO).