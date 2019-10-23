تعطيل الدراسة في بورسعيد الخميس.. والقاهرة تكشف موقفها النهائي

كتب: ضياء السقا

أعلنت محافظة بورسعيد، في بيان لها، تعطيل الدراسة الخميس 24 أكتوبر، بجميع مراحل التعليم، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها المدينة.

ويأتي ذلك حرصا من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على سلامة التلاميذ والطلاب.

القاهرة تكشف موقفها النهائي

من ناحية أخرى، أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، في تصريحات لـ"اليوم السابع" انتظام الدراسة الخميس، بجميع مدارس المحافطة، ولا صحة لتعطيلها لليوم الثاني على التوالي.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت، أنه بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم تعطيل الدراسة يوم الأربعاء فقط، بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يوم الخميس، الموافق 24 أكتوبر، سيشهد طقساً لطيفاً على السواحل الشمالية، معتدلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.‎

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها استمرار لسقوط للأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، محذرة من أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، فيما تأتي الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة سيئة

وكانت الأرصاد، قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، تستمر حتى الجمعة، يتخللها انخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار، تصل لحد السيول في بعض المناطق.

وقالت الهيئة، في بيان لها: "اعتبارا من يوم الثلاثاء، حدث انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل شمالا مائل لحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا".

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.

تحذيرات ونصائح عاجلة

وناشدت الهيئة المواطنين القيادة بالهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الإنزلاق بسبب سقوط الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، كما ينصح بتغيير نوعية الملابس اعتبارا من يوم الثلاثاء للانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة خاصة خاصة على شمال البلاد.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسئولين خاصة فى المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط وشمال الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير نظرا لغزارة الأمطار فى هذه المناطق.