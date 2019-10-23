السعودية.. أمر ملكي بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم العساف من منصبه وتعيين خليفة له

الموجز

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرين ملكيين، مساء اليوم الأربعاء، بإعفاء وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بدلاً منه.

ونص الأمر الملكي (رقم أ / 104) الصادر عن العاهل السعودي على إعفاء العساف من منصبه وتعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية، مع إبلاغ الجهات المختصة بهذا القرار "لاعتماده وتنفيذه".

وقرر العاهل السعودي بأمر آخر تعيين العساف، الذي سبق أن عمل وزيرا للمالية من 1996 حتى 2016، وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء في المملكة.

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وكان العساف قد تم تعيينه وزيراً للخارجية السعودية بقرار من الملك سلمان يوم 27 ديسمبر 2018 ليحل محل سلفه، عادل الجبير، الذي تولى منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية ليكون أول مسؤول يتولى هذه الحقيبة.

و منذ فبراير 2019، عمل الأمير فيصل سفيرا للمملكة لدى ألمانيا.

كما أصدر الملك سلمان ايضاً أمراً ملكياً بإعفاء وزير النقل، نبيل بن محمد العامودي، من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خليفة له، إضافة إلى تعيين عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.