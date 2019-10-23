مسرور بارزاني: ننتظر من بغداد ردا إيجابيا على المطالب الدستورية

أكد رئيس حكومة ​إقليم كردستان​ في ​شمال العراق​ مسرور بارزاني، أن "​أربيل​ تنتظر من ​بغداد​ ردا إيجابيا على المطالب الدستورية"، مشيراً إلى "سير المباحثات مع ​الحكومة الاتحادية​"، مشددا على أن "حكومة الإقليم قدمت العديد من المقترحات لحل الخلافات، وتنتظر من بغداد التجاوب مع المطالب الدستورية لإقليم كردستان في شمال العراق بصورة إيجابية".

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