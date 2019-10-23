الأمم المتحدة: انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات بالعراق

لفتت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" إلى ان "السلطات العراقية ارتكبت انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في مواجهة موجة احتجاجات ضد الحكومة راح ضحيتها 149 مدنيا"، مشيرةً إلى أن "هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة في مواجهة المحتجين ونفذت عمليات اعتقال جماعية"، مفيدةً بأن "تقارير أفادت بأن قوات الأمن حرمت المحتجين من الرعاية الطبية".
وأكدت أن "النتائج المؤقتة التي توصلت إليها يونامي تشير إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة"، مبينة أن "مؤشرات عدد القتلى ومدى وحجم ونطاق الإصابات بين المتظاهرين، تشير إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في بغداد وأماكن أخرى بالعراق".
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