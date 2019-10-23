الأمم المتحدة: انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات بالعراق

لفتت بعثة ​الأمم المتحدة​ لمساعدة ​العراق​ "يونامي" إلى ان "السلطات العراقية ارتكبت انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في مواجهة موجة ​احتجاجات​ ضد ​الحكومة​ راح ضحيتها 149 مدنيا"، مشيرةً إلى أن "هناك أدلة على أن ​قوات الأمن​ أفرطت في استخدام القوة في مواجهة المحتجين ونفذت عمليات اعتقال جماعية"، مفيدةً بأن "​تقارير​ أفادت بأن قوات الأمن حرمت المحتجين من الرعاية الطبية".

وأكدت أن "النتائج المؤقتة التي توصلت إليها يونامي تشير إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت خلال ​الاحتجاجات​ الأخيرة"، مبينة أن "مؤشرات عدد القتلى ومدى وحجم ونطاق الإصابات بين المتظاهرين، تشير إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في ​بغداد​ وأماكن أخرى بالعراق".