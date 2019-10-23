ستولتنبرغ: من المبكر جدا الحكم على نتائج الاتفاق التركي- الروسي بخصوص سوريا

أكد ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​، ​ينس ستولتنبرغ​، أنه "من المبكر جدا الحكم على نتائج الاتفاق التركي- الروسي بخصوص ​سوريا​"، مشيراً إلى "إننا نستطيع أن نعول على اتفاق ​تركيا​- ​أميركا​ لوقف ​إطلاق النار​ في سوريا، وهو أساس التوصل لحل سياسي للصراع"، لافتاً إلى "إننا رأينا أنه من الممكن المضي قدما نحو حل سياسي. الشرط الأول هو وقف القتال بعدها نحتاج للمضي قدما و​البناء​ على ذلك والتوصل لحل سياسي واقعي في سوريا عن طريق التفاوض".

ولفت إلى أنه "تحدث إلى وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور بشأن فكرتها لإنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا"، قائلا إنه "يرحب بأي مقترحات يمكن أن تمهد لتحقيق ​السلام​"، مشيراً إلى أن "الأمر متروك لحلفاء ​الناتو​ ليقرروا بشكل فردي ما إذا كانوا يرغبون في إعادة النظر في نشر ​صواريخ​ باتريوت في تركيا"، مضيفا "أن وزراء الدفاع سيناقشون القضية يوم الخميس في اجتماع بمقر "الناتو".