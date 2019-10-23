ستولتنبرغ: من المبكر جدا الحكم على نتائج الاتفاق التركي- الروسي بخصوص سوريا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أنه "من المبكر جدا الحكم على نتائج الاتفاق التركي- الروسي بخصوص سوريا"، مشيراً إلى "إننا نستطيع أن نعول على اتفاق تركيا- أميركا لوقف إطلاق النار في سوريا، وهو أساس التوصل لحل سياسي للصراع"، لافتاً إلى "إننا رأينا أنه من الممكن المضي قدما نحو حل سياسي. الشرط الأول هو وقف القتال بعدها نحتاج للمضي قدما والبناء على ذلك والتوصل لحل سياسي واقعي في سوريا عن طريق التفاوض".
ولفت إلى أنه "تحدث إلى وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور بشأن فكرتها لإنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا"، قائلا إنه "يرحب بأي مقترحات يمكن أن تمهد لتحقيق السلام"، مشيراً إلى أن "الأمر متروك لحلفاء الناتو ليقرروا بشكل فردي ما إذا كانوا يرغبون في إعادة النظر في نشر صواريخ باتريوت في تركيا"، مضيفا "أن وزراء الدفاع سيناقشون القضية يوم الخميس في اجتماع بمقر "الناتو".
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