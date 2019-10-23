الشرطة البريطانية تعثر على 39 جثة داخل حاوية شاحنة

دبي - بواسطة محمد فارس © رويترز شخص يحمل هاتفه الخلوي للعثور على مكان سائق أجرة بلندن، بريطانيا، 14 سبتمبر/ أيلول 2018.

عثرت الشرطة البريطانية الأربعاء على 39 جثة داخل حاوية شاحنة قرب لندن يعتقد أنها قدمت من بلغاريا، بينما تم توقيف السائق المتحدر من إيرلندا الشمالية والبالغ من العمر 25 عاما.

أعلنت الشرطة البريطانية الأربعاء عثورها على 39 جثة داخل حاوية شاحنة قرب لندن يعتقد أنها قدمت من بلغاريا، وفي الوقت نفسه، استطاعت الشرطة العثور على سائق الشاحنة وتوقيفه قيد التحقيق.

وذكرت مصادر في الشرطة أن أصول السائق، البالغ من العمر 25 عاما، من إيرلندا الشمالية.

وأفاد بيان صدر عن شرطة إسيكس أنه تم إعلان وفاة الضحايا في مجمع صناعي في مدينة غريز، شرق لندن.

وصرح قائد شرطة إسيكس آندرو مارينر في بيان "هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها"، مشيرا إلى أن "تحقيقاتنا جارية لمعرفة ما حصل".

وذكرت الشرطة أن خدمة الإسعاف أبلغت الشرطة قرابة الساعة 01:40 (00:40 ت غ) بعد اكتشاف حاوية شاحنة عثر بداخلها على جثث بشرية، في مجمع ووترغليد الصناعي.

وقال مارينر "نقوم بعملية التعرّف على الضحايا. لكن أتوقع بأن تستغرق وقتا طويلا".

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وأضاف "نعتقد أن الشاحنة قدمت من بلغاريا".

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وأفاد أنه يعتقد أن الشاحنة دخلت إلى بريطانيا السبت من هوليهيد في شمال غرب ويلز، أحد أهم موانئ عبور العبارات القادمة من إيرلندا.

وأضاف "أوقفنا سائق الشاحنة على خلفية الحادثة، بينما ما زال محتجزا لدى الشرطة في وقت تتواصل فيه تحقيقاتنا".

فرانس24/ أ ف ب