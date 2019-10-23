"إكسترا نيوز" تكشف تلاعب بى بى سى بالألفاظ لتجميل وجه الإرهابيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة أكسترا نيوز، عن تلاعب هيئة الإذاعة البريطانية البى بى سى، بالألفاظ والمصطلحات لتجميل وجه العناصر الإرهابية مثل هشام عشماوى. وأشارت أكسترا نيوز إلى أن تاريخ هيئة الاذاعة البريطانية مليء بالأكاذيب لتشويه مصر، وتعمل طوال الوقت على التحريض ضد مصر ومؤسساتها لصالح الجماعات والإرهابية، موضحة أن هذه القناة تدعم الإرهاب من خلال الهاشتاجات التى تدشنها جماعة الإخوان الإرهابية.

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