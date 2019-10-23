شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المعارضة الكردية تدعو لثورة ضد فاشية أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا سيزاى تملى، رئيس حزب الشعوب الديمقراطى الكردى المعارض، إلى ثورة ضد الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، وانتهاكاته المستمرة بحق المعارضين الأكراد قائلا: "إننا سنقوم بتحذير جميع النواب، وندعو للمواجهة أردوغان".

وأضاف فى فيديو بثته منصات تركية معارضة: "سترون الإرادة الشعبية، وسترون هناك نضال السلام والديمقراطية للشعب الكردى، وسترون هناك الإرادة ضد تعيين الأوصياء وضد الحروب، هذا ما تجب مواجهته، وسنهتم جميعًا بهذه الإرادة الشعبية، وسنكون نحن فى الشوارع مع شعبنا وإننى أنادى جميع المنتخبين، ولذلك لا تصمتوا.

وتابع: "فلتهتموا بإرادة الشعب وحقوقهم، ولترفعوا أصواتكم ضد تعيين الأوصياء، وتفضلوا، وانهضوا، وتعالوا إلى ديار بكر، ولنكافح معًا ضد الفاشية فى نضال الحرية، سنذهب جميعًا إلى ديار بكر، ونعتقد أن قيامنا بهذا التحذير للمجلس ولتركيا عامة مسؤوليتنا.