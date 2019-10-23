شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: أسلحة الإرهابيين تأتى من قطر وشاحنات أردوغان تنقلها لسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهورى، كمال كلتشدار أوغلو، هجوما حادا على الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، بسبب فشل السياسة الخارجية التركية، قائلا إن نظام أردوغان يخطأ دائمًا فى السياسة الخارجية، وأن هذا لا يجلب الخير إلى تركيا.

وقال زعيم المعارضة التركية فى فيديو له بثته المنصات التركية :"وقلنا لمرات عديدة يجب أن تغيروا هذه السياسة الخارجية 180 درجة، هذه السياسة الخارجية لن تَجلب الخير لتركيا، لقد قلنا هذا لمرات عديدة، لكنهم يقولون نحن دخلنا سوريا من أجل تحقيق الديمقراطية هناك، وأرسلنا السلاح إلى هناك، وجمعنا الجهاديين من كل أنحاء العالم، وأرسلناهم، وأرسلنا الإرهابيين، وبهذا سيحققون الديمقراطية فى سوريا، فلتنظروا هذا حبًا فى الله".

وتابع قائلا :"تأتى الأسلحة تأتى من قطر، وتهبط فى تركيا، ثم يتم أخذها من تركيا إلى سوريا فى شاحنات عملاقة، لماذا؟، من أجل تحقيق الديمقراطية، وقاموا بجمع كل الإرهابيين من آسيا وأمريكا وأوروبا، وأرسلوهم إلى سوريا من خلال تركيا، من أجل ماذا؟، من أجل تحقيق الديمقراطية فى سوريا، ماذا حدث بعد ذلك؟، هل تحققت الديمقراطية فى سوريا؟.