ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1180 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1086 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها غش غذائي، ولحوم ومصنعاتها وأسماك ودقيق وأقماح وثروة حيوانية ومواد بترولية،

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ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11161 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات كل مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، وحماية البيئة والمحميات الطبيعية، وتلوث المجرى المائي لنهر النيل، وحماية منافع الري والصرف، ونجحت حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضي الزراعية عن ضبط 306 قضية متنوعة.

وضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 161 قضية في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ومخالفات الجمارك وحماية الأموال والضرائب العقارية والملاهي وتحري مدين لمصلحة الضرائب، ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط 7 قضايا متنوعة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي، وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 13 قضية مصنفات سمعية وبصرية وبث فضائيات.

هذا وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.