انطلاق المرحلة الثانية لبرنامج "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم
نفذت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، المرحلة الثانية من البرنامج العاجل لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر" والفوج السابع إلى القاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
يتضمن البرنامج اللقاءات التوعوية والتثقيفية عن الأمن القومي والتنمية المستدامة 2030، والبرنامج الترفيهي والجولات الحرة في شارع المعز لدين الله الفاطمي والحسين، كما يتضمن الزيارات التاريخية للتعرف على معالم القاهرة التاريخية مثل الأهرامات والمتحف المصري.
وتأتي برامج الرحلات القومية للبرنامج العاجل لرفع المعاناة وإزالة الآثار السلبية للإرهاب الغاشم على شبابنا ومحاولة لتصحيح المفاهيم المغلوطة وإزالة الأفكار الهدامة.
جدير بالذكر أن البرنامج يتم تنفيذه تحت رعاية رئيس الجمهورية، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق الحدودية ومكافحة الإرهاب.
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