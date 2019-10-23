البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بفيينا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
زار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، مقر السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث استقبله السفير عمرو عامر السفير المصري بالنمسا.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح اليوم، إنه كان في استقبال البابا تواضروس لدى وصوله مقر السفارة القنصل العام محمد فرج، والقنصل باسم طه ونائب السفير هالة يوسف وعدد من أعضاء السفارة.
وأضاف أنه دار الحديث حول أهمية ربط الجيل الثاني والثالث من الأقباط المهاجرين بالوطن الأم مصر.
رافق البابا تواضروس الثاني خلال الزيارة الأنبا جبرييل أسقف النمسا والقطاع الألماني بسويسرا، ووفد من الكنيسة القبطية.
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