العراق: الصدر يدعو المتظاهرين إلى الصبر والتعاون مع الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - النجف، العراق (د ب أ)

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الأربعاء المتظاهرين العراقيين إلى الحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة والتعاون مع القوات الأمنية.

وطالب الصدر المتظاهرين في تعليمات أصدرها اليوم بالتحلي "بروح المثابرة والصبر من أجل الوطن، فحب الوطن من الإيمان، والحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة"

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وقال الصدر: "اعكسوا صورة جميلة بتنظيمكم وهتافاتكم وفِعالكم وأفعالكم، ولا تبدأوا بالعنف، فالفاسد لا يخاف من السلاح أكثر من خوفه من السلام".

وأضاف الصدر مخاطبا المتظاهرين "اعلموا أنه لو تم الاعتداء عليكم مرة أخرى فسنتصرف بما يليق، وبما يرضي الله ويرضيكم"، مرددا في ختام بيانه "موج الشعب قادم فيا شاطئ انحني ويا فاسد انثني".

ومن المتوقع أن تنطلق يوم الجمعة المقبل تظاهرات شعبية في بغداد وعدد من المدن العراقية للمطالبة بالإصلاح وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.