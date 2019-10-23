بعد توقف الأمطار.. تزايد أعداد المحتفلين بمولد الدسوقي في كفر الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إقبالًا من المواطنين أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، في الليلة قبل الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وسط احتياطات أمنية مشددة.

وتزايدت أعداد المحتفلين بمولد الدسوقي، بعدما توقف هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال ساعات أدت إلى توقف الاحتفالات وقتها، بينما عادت الأمور لطبيعتها مرة أخرى إلى المولد بعد إقبال المواطنين للاحتفال في الليلة قبل الختامية لمولد الدسوقي.

ونظمت المشيخة العامة للطرق الصوفية، والمجلس الأعلى الصوفى، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا ضمن احتفالات المشيخة بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، بمسجد صاحب الضريح.