متابعة / فرنسا : الشرطة تقبض على رجلٍ تحصّن في متحفٍ بمنطقة الريفييرا

وكالات - قالت الشرطة الفرنسية إنها ألقت القبض على رجل تحصن في متحف في بلدة سان رافاييل في الريفييرا الفرنسية. ولم تقدم الشرطة المزيد من التفاصيل عن الاعتقال على حسابها على "تويتر". وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن الرجل كان يطلق تهديدات وهو داخل المتحف مما أثار حالة استنفار أمني.

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