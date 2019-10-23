أعلنت الشرطة الفرنسية صباح اليوم، الأربعاء 23 أكتوبر 2019، عن عملية أمنية ودعت المواطنين للإبتعاد عن مسرح العملية . Advertisements ومن جهة أخرى، قالت وكالة "فرانس بريس" إن رجلا واحدا على الأقل يتحصن في متحف بجنوب فرنسا والشرطة تتحدث عن كتابات تهديدية باللغة العربية وقال موقع " C NEWS " إن كتابة بالعربية تقول " سيتحول المتحف إلى جحيم " .

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل / فرنسا : عمليّة أمنيّة ورجل يتحصّن في متحفٍ بجنوب فرنسا والشرطة تتحدّث عن كتاباتٍ تهديديّة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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