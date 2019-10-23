إيطاليا: متظاهرون يعتصمون في روما لوقف إرسال الأسلحة لتركيا

تجمع عشرات المتظاهرين، أمام مقر الفرع الإيطالي لشركة (رينميتال) الألمانية الدفاعية؛ احتجاجًا على إرسال مدفع يطلق 600 قذيفة في الدقيقة لأردوغان.

وقال المعتصمون وفقا لوكالة أنباء أكي الإيطالية اليوم الأربعاء: "أوقفوا إرسال الأسلحة إلى تركيا، حصار شعبي"، وإنه سيتجه من هذا المبنى، في الساعات القليلة المقبلة، مدفع نحو تركيا"، موضحين أنه من العار أن تواصل إيطاليا تصدير الأسلحة إلى أنقرة لإضفاء

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الشرعية على الهجوم التركي الغامض شمال شرق سوريا وتغذيته.



وأشاروا إلى أن العمليات العسكرية أدت بالفعل إلى مقتل وجرح مئات المدنيين وخلق حالة طوارئ إنسانية حقيقية مع تشريد 30 ألف رجل وامرأة وطفل، مطالبين الحكومة الإيطالية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف صادرات الأسلحة إلى تركيا على الفور، بما

في ذلك الأوامر التي صدرت بالفعل.



وتابع المتظاهرون: "ندعو جميع الهيئات الإقليمية إلى تقديم دعم ملموس لنضال الشعب الكردي، والإشارة إلى المواقع التي يتم فيها إنتاج الأسلحة التي يمكنها أن تغذي المذبحة في روج آفا"، مطالبين العمال في مجال الخدمات اللوجستية والإنتاج إلى أداء دور فعال في معارضة إرسال آلات الحرب إلى أنقرة.



وقالوا في الختام: "إنه إذا لم تكن لدى الحكومة الإيطالية الشجاعة لوقف تصدير الأسلحة، فنحن نُظهر أن هناك مئات الرجال والنساء على استعداد لفرض حصار شعبي".